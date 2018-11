Black Friday, le super offerte su Amazon, articoli scontati fino al 40%

Black Friday, ci siamo. Il giorno più atteso dell'anno da tutti gli amanti dello shopping online è sempre più vicino. Anche quest'anno Amazon propone sconti da capogiro su una vasta gamma di prodotti che va dall'hi-tech all'abbigliamento, dall'intrattenimento ai prodotti per la cura del corpo. Sconti fino al 40% sugli Amazon Device, come gli altoparlanti intelligenti Echo - che permottono di "controllare" la propria casa con semplici comandi vocali grazie al sistema Alexa - ma anche gli ormai classici Kindle e tablet (Tutte le ultime offerte di Amazon).

Ma non solo articoli a marchio Amazon, il Black Friday abbassa i prezzi di tantissimi altri prodotti in vendita sul noto sito di e-commerce. Sconti vertiginosi sugli smartphone più in voga, articoli per la casa e la cucina, ma anche alimenti e bevande. Insomma, il Back Friday non è alle porte, ma è praticamente già cominciato: non resta che mettersi davanti al computer e acquistare a prezzi stracciati l'oggetto dei propri desideri.