Black Friday, gli italiani prediligono gli acquisti online e da mobile

(Teleborsa) - Il mese di novembre si chiude ogni anno con il tanto atteso, che negli Stati Uniti dà il via alla corsa ai regali per non arrivare in ritardo sugli acquisti per Natale.Secondo una ricerca condotta da Groupon, inci siamo ormai abituati a quest'iniziativa statunitense, che quest'anno è prevista: l'87% degli italiani dichiara infatti di conoscere il Black Friday e di sapere perfettamente in cosa consiste. Ma se la percentuale è molto positiva e dimostra una grande apertura, in Europa risultiamo comunque meno consapevoli di Spagna (92%), Germania (91%) e Gran Bretagna (90%).. La maggioranza non solo cede al fascino delle offerte, ma il 74% dichiara di prepararsi in anticipo per la giornata, facendo una ricerca preventiva degli articoli di cui ha bisogno per poi verificare la percentuale di sconto disponibile in occasione del Black Friday. Il 20% si dimostra molto razionale: stabilisce un budget e crea una lista molto precisa, per non perdere tempo e rischiare di fare acquisti solo per capriccio. C'è poi un 6% di shopping-addicted che impazzisce di fronte agli sconti e compra impulsivamente senza seguire nessun ordine o consiglio.: il 55% dei nostri connazionali approfitta infatti delle offerte per rinnovare il guardaroba, prima dei tanto attesi saldi in programma a inizio gennaio. Seguono a pochissima distanza i prodotti di tecnologia (54%) mentre al terzo posto si classificano gli elettrodomestici (32%), per case sempre più smart e all'avanguardia. Appena fuori dal podio prodotti di estetica e bellezza (30%) e libri, musica e altri prodotti culturali (23%). I prodotti meno interessanti durante il Black Friday agli occhi degli italiani risultano prodotti di lusso (6%) e gift card (5%).: il 53% degli intervistati afferma di fare acquisti online e il 29% via mobile, approfittando della comodità di un click ovunque ci si trovi. Solo il 18% ha il coraggio di affrontare le grandi folle dei negozi e acquistare prodotti toccandoli dal vivo.