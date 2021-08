Bitpanda, la piattaforma crypto raggiunge i 4,1 miliardi di dollari di valutazione

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Bitpanda - società fintech austriaca che offre servizi di trading di vari strumenti finanziari, comprese le criptovalute - ha portato a termine un round di finanziamento di serie C da 262 milioni di dollari, che valuta la società 4,1 miliardi di dollari. Il nuovo investimento è arrivato a quattro mesi di distanza dall'ottenimento dello status di unicorno (ovvero di una valutazione superiore a 1 miliardo), è stato guidato da Valar Venture (la società di venture capital co-fondata dal miliardario statunitense Peter Thiel) e ha visto la partecipazione di Alan Howard e REDO Ventures, nonché degli investitori esistenti LeadBlock Partners e Jump Capital.



Fondata nel 2014 da Eric Demuth, Paul Klanschek e Christian Trummer, Bitpanda ha iniziato come società di trading di criptovalute, ma è poi diventata una piattaforma di investimento a tutto tondo. Consente di investire anche in frazioni di azioni (con un minimo di 1 dollaro) senza commissioni, così come in criptovalute e metalli preziosi. La società dichiara 3 milioni di utenti e si dice "sulla buona strada" per incrementare di 6 volte - anno su anno - i clienti e di 7 volte i ricavi nel 2021.



La società utilizzerà i proventi del nuovo round di finanziamento per rafforzare il proprio team e progettare un'ulteriore espansione dell'azienda, puntando sul miglioramento della tecnologia e l'espansione internazionale.



"Con oltre 1,2 milioni di utenti acquisiti nella prima metà del 2021, un'impressionante crescita dei ricavi netti e assunzioni di dirigenti di livello mondiale, Bitpanda è la prova vivente che l'ipercrescita può essere raggiunta in modo sostenibile", ha commentato Andrew McCormack, Founding Partner di Valar Ventures.