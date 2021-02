© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. La criptovaluta ha anchei nella notte, durante le contrattazioni in Asia, toccando un picco di 48.745 dollari. Poi, questa mattina, alla riapertura degli scambi in UE si è visto unrispetto alla vigilia.La capitalizzazione di mercato è lievitata oltre gli 883 miliardi di dollari, mentre il volume di scambi si è portato oltre gli 88 miliardi di dollari., che alcuni analisti avevano già visto alla portata ad inizio settimana, in seguito al maxi investimento effettuato da Tesla. Frattanto, cresce sempre più il numero di. Fra le big dei pagamenti con carta hanno aderito. Ed ora ancheha sdoganato la valuta elettronica per i servizi di custodia.Insomma il popolo dei "redenti" trova ogni giorno nuovi adepti alimentando il prepotente rally della valuta elettronica con effetto domino sulle consorelle.