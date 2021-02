(Teleborsa) - Il Bitcoin strappa ancora al rialzo ed oggi ha superato anche la soglia dei 51mila dollari, a conferma del rinnovato interesse degli operatori per la cryptovalute.



Sulla piattaforma CoinMarketCap, le quotazioni del Bitcoin hanno raggiunto un massimo di 51.630 dollari, per poi assestarsi a 50.868 dollari, mantenendo un rialzo del 2,75%.



La capitalizzazione del mercato ha superato i 945 miliardi di dollari, mentre gli scambi sono in forte aumento a oltre 84 miliardi di dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA