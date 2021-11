Bitcoin vola oltre 68mila dollari. Mercato su nuovo record di 3mila miliardi

(Teleborsa) - Il Bitcoin e le altre criptovalute continuano a correre e raggiungono nuovi record storici, portando il valore complessivo del mercato attorno ai 3mila miliardi di dollari, nuovo massimo assoluto.

Il Bitcoin infatti ha sfondato stamattina il tetto dei 68mila dollari e guadagna il 3,57%, con una capitalizzaizone di 1,28 trilioni di dollari ed un volume giornaliero di 1,59 miliardi. La sorella Ethereum vola oltre i 4.800 dollari, nuovo record, seppur con un guadagno percentuale meno impressionante dell'1,86%.

A spingere le criptovalute è l'annuncio della quotazione del primo ETF sul Bitcoin, che sancisce l'accessibilità di questo asset al più largo pubblico, ma l'investimento è e resta rischioso, come più volte sottolineato dalle autorità monetarie e regolamentari, stando all'elevata volatilità di questo mercato che vola e poi dimezza il suo valore nell'arco d pochissimi mesi.

Frattanto, un'indagine commissionata da WisdomTree, sponsor di prodotti ETF (exchange-traded fund) ed ETP (exchange-traded product), ha rivelato che gli italiani pensano che le criptovalute possano essere utilizzate nei portafogli come asset non correlati in un'ottica di diversificazione, ma più di nove consulenti italiani su dieci (il 94%) rivelano che un quinto dei clienti (il 21%) è disposto a puntare su questa asset class investendo in autonomia, al di fuori del rapporto di consulenza.