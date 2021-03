5 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Cipher, società di mining di bitcoin (il processo con cui si crea la criptovaluta grazie a calcoli matematici fatti dal processore di super-computer) ha annunciato che si quoterà a Wall Street grazie alle fusione con la SPAC Good Works Acquisition Corp. L'operazione punta a creare una società leader nel settore del mining statunitense e valuta la società a circa 2 miliardi di dollari.

Una SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un'operazione di acquisizione di una società target.

Cipher Mining è una consociata di nuova costituzione di Bitfury, società fornitrice di hardware per il mining che, dalla sua istituzione nel 2011, ha distribuito più di 500 megawatt di potenza di calcolo e ha estratto più di 600 mila bitcoin. La transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2021.

"Siamo stati attratti da Cipher Mining perché riteniamo che il settore del mining di bitcoin rappresenti un ottimo modo per ottenere un'esposizione adeguata al rischio al crescente ecosistema delle criptovalute", ha commentato il co-presidente di Good Works, Doug Wurth.

L'operazione include 425 milioni di dollari di investimenti PIPE (private investment in pubblic equity, ovvero la vendita di azioni ordinarie quotate in borsa o una qualche forma di azioni privilegiate o titoli convertibili a investitori privati) già impegnati da investitori di riferimento, tra cui Fidelity Management & Research Company e Counterpoint Global (Morgan Stanley).