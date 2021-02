© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Scattano iche stamattina tratta a, con una limatura dello 0,6% rispetto alla vigilia. La capitalizzazione resta elevata sugli 865 miliardi di dollari.La criptovaluta, sulla scia del maxi investimento della Tesla di Elon Musk, grande ammiratore del Bitcoin. La rinomata casa dell'auto elettrica accetterà ora anche pagamenti in Bitcoin per la vendita dei suoi veicoli.E non c'è solofra i potenziali acquirenti "di alto profilo". Secondo alcuni analisti anchepotrebbe risolversi a, ampliando così il suoe consentendo anche gli, soprattutto ora che il suo sogno dell'auto a guida autonoma si è allontanato con lo stop alle trattative con Hyundai-Kia Motors.La pensa così, che hadi Apple del 25% a 171 dollari, sottolineando "se Apple decidesse di entrare nel mercato degli exchange per criptovalute, riteniamo che potrebbe guadagnare immediatamente quote di mercato e avere un efetto disruptive sul settore".Condividono questa opinione anche gli analisti di, che prospettano un ulteriore, ipotizzando che assieme ad Apple altri big potrebbero essere attratti dall'investimento, ad esempio Google.