(Teleborsa) - Dopo un inizio di giornata sottotraccia ed un temporanea correzione durante gli scambi in Asia, nel corso della notte, il Bitcoin torna a correre e raggiunge nuovi massimi oltre i 48mila dollari.



La valuta elettronica ha toccato un picco a 48.003 dollari per poi assestarsi a 46.367 dollari in rialzo del 18% rispetto alla vigilia, quando aveva accelerato sulla notizia dell'investimento della Tesla di Elon Musk.



Da una comunicazione alla SEC, ieri, era infatti emerso un importante investimento di 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin di Tesla, una cifra piuttosto grande, che aveva provocato un effetto trascinamento sul mercato delle criptovalute.







