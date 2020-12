© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sembra non volersi fermare la, dopo che ieri ha sfondato per la prima volta quota 20mila dollari. La popolare criptovaltuta è scambiata ora sopra i 23mila dollari, con un rialzo del 16% negli ultimi 7 giorni e di oltre il 220% su base annua.Gli analisticome successe nel 2017, quando dopo un rally da record il Bitcoin dimezzò il suo valore nel giro di due mesi. Il mercato è nel frattempo maturato e le criptovalute sono diventate sempre più mainstream.Il Bitcoin ha ricevuto, di recente, unacome, ma anche da aziende tecnologiche come, che hanno investito in Bitcoin, secondo quanto riporta CNBC. "Abbiamo assistito a une hanno investito nella criptovaltuta. Questo mondo non è più di dominio dei soli programmatori di computer o appassionati di fintech", ha spiegato Yoni Assia, CEO della piattaforma di investimenti eToro al network americano.