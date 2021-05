19 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - I crolli registrati nelle ultime ore non hanno fatto cambiare idea sul Bitcoin a Cathie Wood, fondatrice e CEO di Ark Investment Management, società di gestione degli investimenti. L'economista e analista finanziaria, da sempre una delle voci più ottimiste sul futuro della criptovaluta con maggiore valore al mondo, si aspetta ancora che il Bitcoin raggiunga un prezzo pari a 500.000 dollari.

In un'intervista a Bloomberg TV, Wood si è anche detta poco preoccupata dalle critiche di Elon Musk al Bitcoin per quanto riguarda il suo impatto ambientale. Una volta incorporate le energie rinnovabili nella tecnologia di mining del Bitcoin, "Elon tornerà e farà parte di quell'ecosistema", ha detto la CEO di Ark.

Nonostante la sua convinzione che il Bitcoin proseguirà la sua crescita nel lungo termine, le criptovalute potrebbero dover affrontare cali ancora maggiori prima di rimbalzare. "Non si sa mai quanto si può arrivare in basso quando un mercato diventa molto emotivo - ha detto - Penso che siamo in una fase di capitolazione. È davvero un ottimo momento per acquistare, non importa quale sia la risorsa".