Bitcoin allunga oltre quota 51mila dollari

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 10:00







(Teleborsa) - Il Bitcoin torna sopra quota 50mila dollari, per la prima volta in un mese, guadagnando il 4%. Segno che le valute digitali cercano di sfidare le crescenti pressioni sui mercati azionari, mentre si intensificano i rischi normativi sulle criptovalute sia negli Stati Uniti che all'estero.



Dopo la risalita della vigilia oltre i 50 mila dollari, oggi il Bitcoin si conferma in salita a 51.600 dollari. "I timori di inflazione stanno guidando una rinascita delle criptovalute e non credo che passerà presto", afferma Chris Kline, chief operating officer e co-fondatore di Bitcoin IRA.



In risalita anche Ethereum tornato brevemente oltre i 3.500 dollari, prima di ripiegare leggermente, con un guadagno del 30% circa rispetto ai minimi di qualche settimana fa.



(Foto: © traviswolfe / 123RF)