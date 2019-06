BIS del gruppo SACBO assiste primo business jet

(Teleborsa) - BIS, BGY International Services, società di handling del gruppo SACBO, ha effettuato ieri, 15 giugno, la prima attività di assistenza a un velivolo di aviazione generale. Si è trattato di un Bombardier Global 6000, primo dei business jet destinati a riposizionarsi gradualmente sull'Aeroporto di Milano Bergamo in vista della chiusura per lavori della pista di Linate dal 27 luglio al 27 ottobre 2019.

BIS ha operato il servizio di assistenza per conto della società Signature, che svolge la propria attività a Milano Linate Prime, il più importante aeroporto di Aviazione Generale in Italia e quinto in Europa in termini di voli assistiti.



