Birra Budweiser e Corona rinviano lo sbarco in Borsa ad Hong Kong

Niente da fare, per ora non se ne parla di andare in Borsa. Anheuser-Busch InBev, il colosso mondiale della birra a cui fanno capo anche i marchi Stella Artois, Corona e Budweiser, ha deciso di rinviare il progetto di Ipo alla Borsa di Hong Kong della divisione asiatica, Budweiser Brewing Company APAC. Lo sbarco in Borsa - con cui Ab Inbev punta a raccogliere fino a 9,8 miliardi di dollari - era previsto entro il mese di luglio, ma il gruppo ha annunciato in una nota ufficiale che per ora non intende procedere con la quotazione per via di condizioni di mercato poco favorevoli. AB InBev ha spiegato che «monitorerà da vicino le condizioni di mercato, in quanto valuta costantemente le sue opzioni per migliorare il valore per gli azionisti, ottimizzare il business e promuovere una crescita di lungo termine». © RIPRODUZIONE RISERVATA