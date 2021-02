© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il lusso punta alla comodità.vorrebbe, infatti, inserire nel gruppo del lusso i, i noti sandali dalla suola di sughero prodotti da sei generazione dall'omonima famiglia tedesca. Secondo alcune fonti di Bloomberg l'azienda tedesca si starebbe concentrando sui negoziati con, la società di private equity che fa capo al colosso francese di, dopo aver avuto contatti con la società di buyoutl. Sempre stando alle indiscrezioni, L Catterton starebbe preparando l'offerta e Birkenstock punterebbe a unacompreso il debito.La notizia di una potenziale cessione di Birkenstock era già stata diffusa a metà gennaio e come pretendenti erano stati citati dueMa il 1 febbraio era arrivata una smentita dalla stessa azienda che aveva parlato di. "Birkenstock – ha sottolineato l'azienda nella nota diffusa una settimana fa – ha scritto una storia di successo impressionante negli ultimi anni e si è affermata come un marchio di lifestyle a livello mondiale con un grande fascino e un ulteriore potenziale di crescita. Questo successo sostenibile e continuo sta suscitando ripetutamente l'interesse degli investitori ad esaminare opportunità di collaborazioni strategiche, anche in combinazione con la partecipazione finanziaria. L'attuale situazione di mercato, nel complesso molto caratterizzata da consolidamenti e mutamenti, offre ovviamente molti terreni fertili per accese speculazioni. L'attenzione del management in un contesto di mercato attualmente difficile continua ad essere la continuità, l'affidabilità e la sicurezza, nonché la continuazione incrollabile della storia di successo di Birkenstock".Attualmente, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, il gruppo tedesco resta concentrato sull'per soddisfare la forte domanda di prodotti.