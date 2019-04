Biotecnologie, ENEA studia possibile impiego nuovi bioinsetticidi in agricoltura biologica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I ricercatori del, stanno studiando l'impatto ambientale deiCondotta nell'ambito del progetto europeo "iPlanta", coordinato dall'Università Politecnica delle Marche, questa ricerca prevede test sull'interazione tra gli insetti trattati con l'innovativo biopesticida e i loro predatori naturali utilizzati nella lotta integrata, che è un tipo di agricoltura caratterizzato da una drastica riduzione di fitofarmaci."Questa tipologia di biopesticidi presenta: prima di tutto agisce in modo mirato su poche specie di insetti, in particolare i coleotteri, e garantisce una", spiega il, uno dei due referenti italiani del progetto.Questi nuovi bioinsetticidi sono(RNA-interferente), che sfrutta un meccanismo naturale presente in organismi vegetali e animali per portare alla perdita di funzionalità di un gene bersaglio, fondamentale per la sopravvivenza o la fertilità dell'insetto. "Fin dalla sua coperta nel 1998, l'RNAi ha catturato l'attenzione dei ricercatori per le sue- aggiunge Arpaia -. Una risposta positiva al biopesticida è stata riscontrata, ad esempio, nella ‘dorifora della patata', l'insetto che rappresenta la principale minaccia per le coltivazioni di questo tubero".Oltre ai biopesticidi in agricoltura,. "Insieme all'Università di Atene testeremo questa biotecnologia sulle piante per renderle in grado di assorbire inquinanti dal suolo oltre il loro limite naturale. Questo permetterebbe di. Si tratta di piante non destinate all'alimentazione umana o animale, ma che una volta raccolte, potrebbero essere utilizzate nella produzione di energia e biocarburanti" - conclude il ricercatore ENEA.