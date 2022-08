BioNTech, ricavi e utili in calo. Vaccini adattati a Omicron a ottobre

Lunedì 8 Agosto 2022, 15:30







(Teleborsa) - BioNTech, azienda tedesca di biotecnologia e biofarmaceutica che ha sviluppato assieme a Pfizer un vaccino per la Covid-19, ha registrato ricavi totali pari a 3.196,5 milioni di euro nel secondo trimestre del 2022, rispetto ai 5.308,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. L'utile netto è stato di 1.672 milioni di euro, rispetto ai 2.787,2 milioni di euro del secondo trimestre dello scorso anno. L'utile per azione diluito è stato di 6,45 euro, contro i 10,77 dollari di un anno fa.



La società ha confermato la guidance sulle entrate del vaccino BioNTech COVID-19 2022 in un range da 13 miliardi di euro a 17 miliardi di euro, in calo rispetto ai 19 miliardi dello scorso anno.



BioNTech prevede di iniziare le consegne di due vaccini anti-Covid 19 adattati a Omicron in ottobre, contribuendo stimolare la domanda nel quarto trimestre.









