BioNTech, ricavi da vaccino per 15,9 miliardi di euro nel 2021

2 Minuti di Lettura

Lunedì 9 Agosto 2021, 15:45







(Teleborsa) - BioNTech - azienda tedesca di biotecnologia e biofarmaceutica che ha sviluppato assieme a Pfizer un vaccino per la Covid-19 - si aspetta ricavi da vaccino pari a 15,9 miliardi di euro nell'anno finanziario 2021, sulla base dei contratti di fornitura attualmente firmati (per circa 2,2 miliardi di dosi). Lo ha comunicato all'interno della nota che riporta i risultati finanziari per il secondo trimestre 2021, nella quale viene evidenziato che - al 21 luglio 2021 - BioNTech e Pfizer hanno spedito circa un miliardo di dosi del vaccino BNT162b2 in più di 100 Paesi o territori in tutto il mondo.



Le società hanno firmato ordini per oltre 2,2 miliardi di dosi per la consegna nel 2021 e oltre un miliardo di dosi per il 2022; la loro capacità produttiva annuale raggiungerà le tre miliardi di dosi entro la fine del 2021 e fino a quattro miliardi di dosi nel 2022.



"Noi e il nostro partner Pfizer abbiamo superato il miliardo di dosi di vaccino Covid-19 spedite in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo grande traguardo dopo soli sei mesi e di aver fatto la differenza per le persone con la nostra tecnologia proprietaria mRNA. Per affrontare la pandemia in corso, stiamo espandendo la fornitura del nostro vaccino Covid-19 a più di 100 Paesi e regioni in tutto il mondo, incluso il miglioramento dell'accesso ai Paesi a basso e medio reddito", ha affermato Ugur Sahin, CEO e co-fondatore di BioNTech.



I ricavi totali sono stati pari a 5.308,5 milioni di euro nei tre mesi chiusi il 30 giugno 2021, rispetto ai 41,7 milioni di euro per nei tre mesi chiusi al 30 giugno 2020. L'utile netto è stato di 2.787,2 milioni di euro nel secondo trimestre, rispetto alla perdita netta di 88,3 milioni di euro dello stesso trimestre dell'anno scorso.