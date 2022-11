BioNTech migliora guidance sulle vendite di vaccino Covid-19

(Teleborsa) - BioNTech, azienda tedesca di biotecnologia e biofarmaceutica che ha sviluppato assieme a Pfizer un vaccino per il Covid-19, ha registratopari a 3.461,2 milioni di euro per i(terzo trimestre 2021: 6.087,3 milioni di euro). "Come previsto, il corso della pandemia rimane dinamico e ha portato a fluttuazioni dei ricavi trimestrali", ha sottolineato la società. Per i, i ricavi totali sono stati 13.032,3 milioni di euro (9 mesi 2021: 13.444,2 milioni di euro).L'è stato di 1.784,9 milioni di euro, inrispetto ai 3.211 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. Per i nove mesi, l'utile netto è stato di 7.155,7 milioni di euro (9 mesi 2021: 7.126,3 milioni di euro)."Grazie alla nostra forte esecuzione nel terzo trimestre del 2022, abbiamo aggiornato la nostra guidance sulle entrate del vaccino COVID-19 per l'anno 2022 al limite superiore dell'intervallo originale - ha affermatodi BioNTech Abbiamoall'inizio di settembre e prevediamo di continuare con le nostre consegne per tutto il quarto trimestre del 2022".BioNTech portato laall'estremità superiore dell'intervallo originale: 16-17 miliardi di euro (in precedenza: 13-17 miliardi di euro). Si tratterebbe comunque di un calo rispetto ai 19 miliardi di euro di ricavi dell'anno scorso.