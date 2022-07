Biogen, risultati sopra le attese nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Biogen, importante multinazionale americana di biotecnologie, ha registrato ricavi di 2.589 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2022, in calo del 7% rispetto all'anno precedente a valuta effettiva e del 5% a valuta costante. L'utile netto è salito a 1,06 miliardi di dollari, o 7,24 dollari per azione, rispetto ai 448,5 milioni di dollari, o 2,99 dollari per azione, di un anno fa. L'utile netto non-GAAP del secondo trimestre e l'utile per azione diluito sono stati rispettivamente di 767 milioni di dollari e 5,25 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 4,06 dollari su ricavi per 2,47 miliardi di dollari.

Sulla performance della società ha impattato un guadagno di circa 1,5 miliardi di dollari dalla vendita della sua partecipazione nella joint venture Samsung Bioepis.

"Abbiamo continuato a realizzare le nostre priorità operative a breve termine nel secondo trimestre e siamo lieti di aumentare la nostra guidance finanziaria per l'anno - ha affermato il CEO Michel Vounatsos - Allo stesso tempo, continuiamo a far fronte a cali dei ricavi dovuti in parte alla concorrenza di prodotti generici e biosimilari per TECFIDERA e RITUXAN. Abbiamo compiuto importanti progressi verso l'introduzione di nuovi potenziali trattamenti per i pazienti affetti da Alzheimer e depressione, che riteniamo siano passaggi critici nel nostro percorso per guidare la creazione di valore sia per i pazienti che per gli azionisti nel tempo".

Il produttore di farmaci ha aumentato la sua previsione di profitto annuale a un range da 15,25 dollari a 16,75 dollari per azione, dalla forchetta precedente compresa da 14,25 dollari a 16,00 dollari. L'outlook sui ricavi è passato a 9,9-10,1 miliardi di dollari da un range di 9,7-10 miliardi di dollari.