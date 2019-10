Bioera cede quota di partecipazione di Bioera Re

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Bioera , in data 25 ottobre 2019,Più precisamente,, secondo quanto previsto nella delibera del Consiglio di Amministrazione della Società adottata in data 12 settembre 2019., da pagarsi a condizione che la controversia tuttora pendente con MPS Leasing & Factoring S.p.A., originata a seguito della scissione della Bioera RE, sia rigettata con sentenza definitivamente passata in giudicato.Bioera sottolinea che detta, con la conseguenza che la segnalazione in Centrale dei Rischi attualmente in capo a Bioera Re non provocherà effetti negativi sul merito creditizio di Bioera S.p.A..