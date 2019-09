BioDue nelle mani di Armònia Sgr. Previsto il delisting

(Teleborsa) - Cambio di programma in casa BioDue. Il gruppo fiorentino attivo nella produzione e commercializzazione di dispositivi medici, sarà il quarto deal di acquisto di Armònia Sgr, che dopo l'acquisto del 48,6% del capitale lancerà un'OPA totalitaria al prezzo di 6,5 euro per azione con successivo delisting del titolo dal listino milanese di Borsa Italiana. E pensare che a inizio 2018 la società aveva annunciato l'intenzione di passare dall'AIM Italia all'MTA.



Vanni Benedetti, principale azionista e attuale Presidente e Amministratore Delegato di BioDue, insieme al socio Pierluigi Guasti, resteranno come azionisti di minoranza.



