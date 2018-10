BioDue firma accordo di distribuzione per i Balcani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - BioDue ha firmato un accordo di distribuzione per alcuni paesi nell'area dei Balcani attraverso il quale concede i diritti di commercializzazione dei prodotti Pharcos ad un partner locale, Fufarma S.a.L'accordo, di durata pluriennale, prevede il lancio di gran parte dei prodotti della linea Pharcos nell'area dei Balcani.la collaborazione con Fufarma si colloca nell'ambito del rafforzamento dell'alleanza strategica tra BioDue e Isuf Berberi, già partner paritetico nella joint venture Two Bee.Nei prossimi mesi verrà ulteriormente rafforzata la collaborazione attraverso la firma di un ulteriore contratto di distribuzione con Fufarma per i prodotti della linea Selerbe."La firma di questo accordo si colloca nell'ambito dell'orientamento strategico del gruppo volto alla internazionalizzazione e alla massimizzazione del valore dei prodotti di BioDue.di BioDue" afferma il