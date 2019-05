BioDue, cresce fatturato marchi propri e controllata LaBiotre

(Teleborsa) - BioDue ha chiuso il 1° trimestre con una crescita del fatturato in tutte le principali linee di business. I ricavi consolidati mostrano una piccola variazione a 9,9 milioni di euro (+1,4%).



Per la Capogruppo BioDue si evidenzia invece l'importante crescita dei marchi propri Pharcos (+7,4%), Selerbe (+2,1%) e BiOfta (+16,8%), che complessivamente registrano nel trimestre un incremento pari al 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2018, in linea con gli obiettivi e le strategie del gruppo.



In evidenza, inoltre, la forte crescita della controllata LaBiotre che sta realizzando ottimi risultati grazie alla strategia di vendita intrapresa, con ricavi verso terze parti per 0,7 milioni euro (+28,3%). © RIPRODUZIONE RISERVATA