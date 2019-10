Bio-on strappa in Borsa, da soci fondatori 10 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Effervescente Bio on a Piazza Affari al momento in asta di volatilità con un rialzo teorico dell'11,79%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia chedella società, quantificate per i prossimi 12 mesi.I due azionisti hanno sottoscritto un impegno irrevocabile di finanziamento per complessivi 10 milioni, di cui sono stati versati 6,5 milioni alla data odierna. Ulteriori 0,9 milioni sono già stati versati, a titolo di finanziamento senza interessi, dal socio fondatore Capsa.Bio-on fa sapere che in relazione ai restanti 13,1 milioni di euro, "sono stati avviati contatti con player commerciali e investitori di natura professionale e istituzionale".La società informa inoltre che Baldi Finance è stato nominato Nomad con decorrenza 29 ottobre e subentrerà a Envent Capital Markets.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società attiva nel settore della bio plastica di alta qualità più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Aim Italia. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo di Bio on ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 11,03 Euro. Supporto a 10,51. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 11,55.