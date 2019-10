Bio On sospesa al ribasso in borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, azienda quotata su AIM Italia ed attiva nel settore dei biopolimeri di alta qualità. Il titolo è stato bloccato ad un prezzo di 7 euro, in calo di oltre il 18% rispetto alla chiusura di venerdì scorso, mentreIl focus resta sulla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Consob e sulla diatriba in corso da mesi con il fondo Quintessential. E proprio in relazione al braccio di ferro con il fondo di investimento ed alle sue relazioni con l'Authority, la società ha precisato stamattina "di essere stata lei stessa a depositare a inizio agosto un esposto contro il fondo per market abuse e relativi reati di manipolazione, portato anche a conoscenza di Consob".Bio On sottolinea anche come "fin dal primo momento dell'attacco subìto stia collaborando con le autorità, condividendo tutte le evidenze che fino ad oggi hanno smontato i tre pilastri d'accusa sull'esistenza e funzionamento dell'impianto produttivo, sulla validità della tecnologia e sulla correttezza del bilancio 2018".