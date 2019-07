Bio-on, smentisce comportamenti scorretti del management

(Teleborsa) - Bio-on, in merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa e al report del fondo speculativo americano Quintessential Capital Management "smentisce totalmente le affermazioni che attribuirebbero al management della società comportamenti scorretti e che la società stia comunicando al mercato informazioni non veritiere".



Quanto pubblicato da terzi - aggiunge in una nota il Gruppo - "è oggetto di valutazione da parte della società e dei suoi legali ai fini della propria tutela contro potenziali manipolazioni da parte di fondi speculativi", sottolineando come il fondo abbia "dichiarato un interesse economico nel movimento del prezzo del titolo oggetto del report".





Il titolo Bio-on, quotato a Piazza Affari, è ancora sospeso per eccesso di ribasso con un calo teorico di oltre 50 punti percentuali, minimi del 2018. Le azioni sono state congelate stamane dalle ore 9.03. © RIPRODUZIONE RISERVATA