Bio-on sigla accordo per produzione bioplastica PHA in Spagna

(Teleborsa) - Bio-on vola in. La società operante nel settore della bioplastica di alta qualità, e, cooperativa spagnola della Castigliano-León che produce e commercializza zucchero, oli alimentari, biodiesel, vari prodotti per l'alimentazione animale ed energia elettrica rinnovabile, hanno firmato un accordo per iniziare una collaborazione tecnica, la prima in Spagna, per studiare e valutare l'opportunità di sfruttare a livello industriale le tecnologie Bio-on per la produzione dida sotto-prodotti delleLe bioplastiche Minerv PHAs (poli-idrossi-alcanoati) sono ottenute da fonti vegetali e lipidiche rinnovabili senza alcuna competizione con le filiere alimentari, garantiscono le medesime proprietà termomeccaniche delle plastiche tradizionali col vantaggio di essere completamente ecosostenibili e biodegradabili al 100% in modo naturale. In più offrono possibilità di applicazione, anche del tutto inedite, in settori dove la plastica tradizionale non è utilizzata.Le due aziende inizieranno a lavorare insieme per realizzare uno studio di fattibilità dedicato e su misura per la realizzazione di un impianto industriale PHA in Spagna, nello stabilimento di ACOR situato nel comune di Olmedo. La selezione di questo sito produttivo specifico garantirà al progetto di beneficiare di sinergie, interconnessioni e servizi comuni con lo zuccherificio senza interferire con la produzione di quest'ultimo e la capacità produttiva annuale sarà stabilita di conseguenza durante l'attuazione del progetto.Nell'ambito di questo accordo, Bio-on concede ad ACOR il diritto oneroso ed esclusivo di esercitare un'opzione riguardante lo sfruttamento della tecnologia Bio-on nei territori della Spagna e del Portogallo realizzando un impianto industriale per la produzione e vendita di biopolimeri a base di PHA, a partire da scarti, co-prodotti e sottoprodotti di barbabietola da zucchero."Bio-on è molto felice di iniziare a lavorare in Spagna con ACOR, sarà molto eccitante studiare l'integrazione dell'impianto PHAs con il processo di produzione di Olmedo", spiega, Presidente e CEO di Bio-on. "È un risultato molto positivo e una nuova via di collaborazione per l'azienda Bio-on nel mercato in rapida crescita delle bioplastiche".