Bio-on precisa ancora, nostro impianto è operativo

(Teleborsa) - Bio-on precisa in una nota che, "è operativo e in produzione".L'impianto produttivo di Bio-on - si legge - "è centrale per il business della società" nell'ottica di standardizzare la produzione di PHA con la propria tecnologia, provata sul piano industriale, e di accelerarne la diffusione nel mercato dei bio-polimeri. "La produzione sinora raggiunta è stata al momento utilizzata dalla società per la realizzazione di prodotti solari nell'ambito della joint venture Aldia in partnership con Unilever e di arredamento nell'ambito della partnership con Kartell, già in vendita sul mercato".A fronte della disponibilità a visitare l'impianto data dalla società in sede di assemblea di approvazione del bilancio del 30 aprile 2019 - prosegue la nota - l'impianto produttivo è stato visitato nel corso degli ultimi mesi da molteplici soggetti di ambito pubblico, finanziario e industriale, ai quali è stata mostrata la piena operatività del medesimo.La società precisa, inoltre, di avere approvato in data 30 aprile 2019 il proprio bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, "contenente altresì dati e informazioni sulle joint venture costituite dalla società nel corso del 2018 con partner di primario standing internazionale, pubblicato in pari data sul sito internet della società". Il bilancio è stato certificato dalla società di revisione E&Y, che ha emesso relazione senza rilievi.