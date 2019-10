Bio On nei guai, un manager arrestato e beni sequestrati. Titolo sospeso in Borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società quotata all'AIM Italia, che. Borsa Italiana ha fatto scattare il provvedimento questa mattina, quando il titolo già mostrava un teorico di apertura pari a -50%, dopo la notizia deiLaha fatto partire stamattina l'operazione, con perquisizioni a tappeto fra Emilia Romagna, Lombardia e Lazio, che hanno portato aldi euro edella società,e due sottoposti a misure interdittive.Il, prima dell'estate, in seguito alla, che aveva accusato Bio On di, battezzandola lae accusandola di aver messo in piedi una "a causa di una tecnologia di produzione assolutamente "improbabile" e crediti e fatturato "simulati".Ne era seguita una, fatta di botta e risposta continui fra l'azienda che produce bioplastiche ed il fondo.a causa di questa disputa, ma lacon le sue indagini, sfociate nel blitz odierno.Frattanto, proprio ilscrive su Twitter il fondo americano con grande soddisfazione.