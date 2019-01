Bio-on lancia con Unilever nuova linea creme solari ultra green

(Teleborsa) - Bio-on presenta insieme a Unilever una nuova linea di cosmetici per la protezione solare basati sulla rivoluzionaria bioplastica, naturale e biodegradabile al 100%.



I nuovi prodotti, sviluppati da Bio-on e commercializzati da Unilever con il nuovo brand My Kai, sono i primi nati grazie a minerv bio cosmetics, le micropolveri in bioplastica presentate nella primavera 2017 e progettate per cosmetici che rispettano l'ambiente e la salute.



La novità di questa linea è una serie di SPF (Sun Protection Factor) Booster ultra-green e ad alte prestazioni destinata a migliorare i prodotti cosmetici per la protezione solare.



I cosmetici My Kai saranno nei negozi a partire da Marzo 2019.