Bio On, inizia fase operativa progetto PHA da 10mila tonnellate all'anno

(Teleborsa) - Il Gruppo TAIF JSC, attivo nel settore petrolchimico tradizionale, comunica l'inizio della fase operativa del progetto PHA da 10.000 tonnellate/anno che sarà implementato nella Repubblica del Tatarstan – Russia, sulla base dell'accordo di licenza con Bio-on, attiva nel settore della bioplastica di alta qualità.L'avvio del progetto segue infatti l'accordo siglato tra le parti lo scorso ottobre nell'ambito degli accordi bilaterali Italia - Russia. In base a tale accordo Bio-on ha completato il Process Design Package (PDP), previsto dal contratto di licenza, e reso disponibile la documentazione necessaria per la progettazione e la costruzione del nuovo impianto PHA che società esterne porteranno a compimento con un timing dettato dall'espletamento delle pratiche burocratiche necessarie, che hanno visto rilasciare recentemente l'autorizzazione alla costruzione da parte della società locale che ha la responsabilità di gestire l'intera area del distretto industriale di Alabuga sotto il diretto controllo della Presidenza della Repubblica del Tatarstan dove sorgerà l'impianto.L'impianto sarà realizzato nella speciale zona economico-industriale di Alabuga, con una capacità iniziale di 10.000 tonnellate/anno già predisposta per un possibile aumento (raddoppio) della sua capacità.