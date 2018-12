Bio-on ed Hera, nasce Lux-on per la produzione di bioplastica da anidride carbonica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -la newco creata da Bio-on, e che sarà partecipata dal Gruppo Hera, dedicata alla messa a punto di una rivoluzionaria tecnologia per la produzione di(anidride carbonica). Le partecipazioni saranno rispettivamente del 90% e del 10% (con la possibilità per Hera di salire fino al 49,9%).Frutto di 2 anni di ricerca degli scienziati di Bio-on che operano in Italia e USA,; sarà interamente realizzato e progettato da tecnici Bio-on in collaborazione con Hera, con impianti di recupero dell'anidride carbonica dall'atmosfera e da quelli di produzione di energia rinnovabile da luce solare. Lo sviluppo della tecnologia sarà favorito dal fatto che molti dei principi e delle attrezzature utilizzate nella tecnologia standard sono utilizzabili anche nei nuovi sistemi produttivi Lux-on; per questo il passaggio dalla fase di sviluppo a quella pre-industriale risulterà molto accelerato. L'impianto sorgerà su un'area di 1.500 mq, di cui 600 mq coperti, e avrà una capacità produttiva flessibile ed espandibile rapidamente.