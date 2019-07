Bio On di nuovo sospesa: segna -75% in Borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Altra giornata critica per, che viene anche oggisul listino di Milano, con un. Il titolo erasulle affermazioni fatte da unche aveva paragonato la situazione della società a quella della Parmalat al tempo del crack.Il fondoaveva infatti definito Bio On "Una Parmalat di Bologna", prospettando un vicino "collasso" e facendo capitolare le sue azioni in Borsa. A nulla sono servite le, specializzata nella produzione di biopolimeri di alta qualità, in merito all'operatività del suoed alla sua. Né è bastato che Borsa Italiana abbia. Il titolo è di nuovo colato a picco per il secondo giorno consecutivo.Frattanto,ha replicato nuovamente a quanto dichiarato ieri da Bio On, ribadendo cheche si tratti di un sistema di scatole vuote e che la produzione sia stata sinora praticamente inesistente.Bio On, dal canto suo, ha risposto con una nota stampa, in cui parla didi chi ha fornito le informazioni al fondo USA, e annuncia l'avvio di