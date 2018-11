Bio On, collaborerà con Unilever per ridurre impatto ambientale nel settore personal care

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unilever e Bio on hanno avviato unastrategicaL'accordo prevede l'Bio-on opererà con Unilever anche attraversodedicate al 100% allo sfruttamento di tecnologie esclusive per lo sviluppo, produzione e fornitura di prodotti personal care."La ricerca di prodotti innovativi e formulazioni all'avanguardia che rispettano l'ambiente e le persone, è ormai una priorità anche nel settore del Personal Care e noi siamo molto contenti di lavorare a fianco di un grande player come Unilever con il quale avremo la grandeopportunità di fare innovazione sostenibile raggiungendo un numero sempre più ampio di consumatori" ha dichiarato, Presidente & CEO di Bio-on.