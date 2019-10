Bio-On sospesa in Borsa a tempo indeterminato, lunedì interrogatori

Ultimo aggiornamento: 19:29

Il giorno dopo la bufera giudiziaria che ha travolto Bio-on, la startup di bioplastiche considerata fino a poco tempo fa una nuova stella sul mercato Aim di Piazza Affari, i dipendenti dello stabilimento di Castel San Pietro, nel Bolognese, cominciano ad organizzarsi per capire cosa ne sarà del loro futuro. E mentre Borsa Italiana questa mattina ha reso noto che i titoli della società «sono sospesi a tempo indeterminato dalle negoziazioni», per domani pomeriggio è stata indetta una assemblea dei lavoratori organizzata con l'aiuto della Filctem Cgil di Imola, che entrerà per la prima volta nell'azienda i cui vertici, in primis il fondatore e presidente del cda, Marco Astorri, finito agli arresti domiciliari, sono accusati di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato dalla Procura di Bologna.Nel frattempo c'è attesa per gli interrogatori di garanzia, che cominceranno lunedì prossimo. Oltre ad Astorri davanti al Gip del Tribunale compariranno Guido Cicognani, socio e vice presidente di Bio-on, e Gianfranco Capodaglio, presidente del Collegio sindacale, questi ultimi due raggiunti da misure cautelari interdittive. In tutto sono nove gli indagati, che in azienda ricoprivano ruoli da amministratori, sindaci, direttore finanziario e revisore.«Fino ad oggi la Bio-on non era seguita sindacalmente - ha spiegato Tiziana Roncassaglia, segretaria della Filctem Cgil di Imola - e quella di domani sarà la prima assemblea nello stabilimento. Non siamo mai riusciti ad entrare, è un anno che mando mail e telefono in azienda, ma senza risposte. Adesso c'è un custode giudiziario e i dipendenti, che nonostante la preoccupazione continuano a lavorare h24, vogliono sapere cosa succederà». Nello stabilimento produttivo di Castel San Pietro, secondo il sindacato, lavorano una cinquantina di dipendenti, mentre altrettanti sono impiegati in altre sedi della provincia. «Non siamo ancora riusciti a capire qual è il numero preciso di lavoratori - ha detto ancora Roncassaglia - perché fino ad ora le uniche notizie erano quelle che comunicava l'azienda. Qualche dipendente ci aveva già contattato in passato per chiarimenti sulle buste paga, ma niente di più. Adesso la situazione è cambiata, i lavoratori sono confusi e spaventati dalle notizie che circolano».La maggior parte delle persone che lavorano nello stabilimento sono state assunte a gennaio e ci sono molti giovani. «Non credo avessero il sospetto che potesse capitare una cosa del genere. A questo punto, però, vogliono sapere che scenari si apriranno e se la loro attività proseguirà. Domani parleremo di questo».