Bio On, accordo strategico con Rivoira per contenitori biodegradabili alimentari

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle plastiche ecosostenibili e quotata all'AIM Italia,ha annunciato un, uno dei leader nella distribuzione e produzione mondiale di frutta di qualità, per sviluppare, anche monouso.L'accordo prevede, una società fondata da Bio On. La partnership è finalizzata a realizzare pellicole, cassette, piccoli e grandi contenitori, supporti per frutta ed etichette completamente naturali basati su bioplastica, naturale e biodegradabile al 100%, prodotta anche da scarti di frutta e verdura.Per accelerare lo sviluppo di queste soluzioni e ottenere in poco tempo una posizione di leadership in questo settore in rapida crescita e con una forte domanda di qualitàper lo sfruttamento della tecnologia. La tecnologia si basa sulle ricerche che i ricercatori Bio-on conducono da 4 anni in questo campo applicativo nei laboratori in Italia e USA.