(Teleborsa) -A dirlo è il Premier Giuseppe Conte, intervenendo al Senato alla vigilia del Consiglio europeo, in programma domani giovedì 20 febbraio a Bruxelles. La partita sul nuovo Quadro finanziario pluriennale (Multiannual financial framework) è senza dubbio una delle più importanti chedisputerà quest'anno, specie dopo aver perso per strada la"L'Italia è perfettamente consapevole di essere parte della casa comune europeaper le esigenze dei nostri cittadini. Sarebbe una sconfitta non tanto contabile, ma politica".guidata da Ursula von der Leyen, nella proposta Michel sul quadro finanziario pluriennale"Quello di domani si presenta come unper il fatto che la proposta non rispetta le aspettative di dotare il bilancio Ue di strumenti innovativi", sottolinea ancora Conte. "La proposta che il presidente Michel ha fatto circolare il 15 febbraio apporta alcuni, lievi, avanzamenti rispetto alla proposta fatta durante la presidenza finlandese" ma "rispetto agli obiettivi dell'Unione, ha sottolineato ancora il Premier.- "Alla luce della difficoltà della politica nazionale, sui temi della. Lei al Consiglio europeo ci rappresenta appieno", dice il leader IV che manda segnali di pace al Premier dopo la maretta dei giorni scorsi sul tema della giustizia . "possano portare ad una presa di, spiega Renzi.