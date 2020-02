Bilancio UE, Cancelliera Merkel punta a raggiungere un compromesso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Letornano sotto i riflettori questa settimana, in vista deli, che si terrà giovedì prossimo 20 febbraio, a Bruxelles. Frattanto, la Germania diche spiani la strada ad un accordo già a partire da questo incontro."Il nostro obiettivo è sempre stato che questo budget potesse sostenere un", ha detto ai giornalisti il ??portavoce Steffen Seibert, aggiungendo che ciò "richiederà una volontà da tutte le parti di".Il primo problema è la determinazione delle dimensioni del, con Berlino che sembra disponibile ad aumentare il suo ase fosse sostenuta anche da altri Stati.Il Presidente del Consiglio europeo,, venerdì scorso, ha alzato la posta a, proponendo di adottare un contributoMa non è da meno il problema della, che divide chi ha una visione più tradizionale e chi, come la Germania, spinge per una modernizzazione, appunto, ed un maggior contributo su capitoli come i cambiamenti climatici, migrazioni e sicurezza.e viene confermata anche l'antica spaccatura fra i sostenitori di regole di bilancio più rigide - Germania, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca - e le economie dell'Est europeo, che propendono per un sistema più sussidiato (Polonia, Ungheria ecc.).