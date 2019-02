Bilancio in crescita per Banca Sistema. Proposto dividendo di 0,087 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Banca Sistema chiude il bilancio del 2018 con unpari a 27,2 milioni di euro, in crescita rispetto ai 26,8 milioni dell'esercizio precedente.Ilè migliorato del 6% a 74,6 milioni, lesono salite del 43% a 15,3 milioni, ilsegna un +10% a 91,1 milioni.Lolordi aumenta rispetto al 31 dicembre 2017 (225,2 milioni rispetto a 143,3 milioni) "prevalentemente per effetto della crescita delle inadempienze probabili (87,2 milioni rispetto a 24,1 milioni) e delle sofferenze (57,5 milioni rispetto a 44,6 milioni), relative al business factoring verso Pubblica Amministrazione", spiega la banca in un comunicato.Quanto ai coefficienti patrimoniali ilè pari all'11%, ilal 11,6%.Proposto un(0,086 euro nel 2017).Positiva l'accoglienza del mercato: le azioni Banca Sistema stanno guadagnando l'1,22% a Piazza Affari.