Bilancio drammatico dell'incidente aereo in Valle d'Aosta: 7 i morti, due feriti gravi

(Teleborsa) - Si delineano con maggiore chiarezza i contorni dell'incidente aereo verificatosi nel pomeriggio di venerdì 25 gennaio a 2500 metri d'altezza nel vallone di, in Valle d'Aosta, sul ghiacciaio del Rutor, al confine tra Italia e Francia, nella zona del Passo del Piccolo San Bernardo.. Recuperati senza vita, nelle prime ore del giorno di sabato 26 i due dispersi, allievi piloti che si trovavano insieme al loro istruttore a bordo dell'aereo che avrebbe avviato una manovra di atterraggio sul ghiacciaio proprio mentre l'elicottero si stava levando in volo con i suoi sei occupanti. Dai primi rilievi, sembrerebbe che il piano di volo dell'aereo non prevedesse l'effettuazione di una manovra di atterraggio sul ghiacciaio, che però sarebbe frequente. I soccorsi hanno impegnato il soccorso alpino valdostano, protezione civile, vigili del fuoco e guardia di finanza.. In corso le indagini da parte degli ispettori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell'ambito dell'inchiesta che dovrà chiarire le responsabilità della tragedia.