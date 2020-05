Bilancio annuale in utile per Ryanair, ma futuro in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sarà di, che ha chiuso l'provocato dalla pandemia.Il vettore irlandese, che, prevede un', benché – come sottolineato dal ceo– non sia in grado di fare previsioni. Ciò nonostante, nel 2021 Ryanair stima diAvendo in cassa liquidità per 4,1 miliardi di euro, Ryanairgrazie a tagli e misure di contenimento dei costi. Sul futuro del gruppo pende la spada di Damocle per quanto riguarda la, che conta 300 dipendenti, a rischio di chiusura qualora entro fine maggioche hanno garantito, di cui beneficeranno, le scandinave, mettendole in condizione – sottolinea il ceo irlandese – di attuare una politica commerciale scorretta con tariffe molto basse.