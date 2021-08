Big Lots in rosso su outlook deludente

1 Minuto di Lettura

Venerdì 27 Agosto 2021, 20:00







(Teleborsa) - In forte ribasso Big Lots, che mostra un -4,9%.



La catena discount ha fornito un outlook deludente: per il terzo trimestre stima una perdita per azione compresa tra 0,10 e 0,20 dollari contro l'utile di 0,05 dollari indicato dal consensus.



Lo scenario su base settimanale di Big Lots rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Lo scenario tecnico di Big Lots mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 47,88 USD con area di resistenza individuata a quota 54,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 44,17.





(Foto: © Engdao Wichitpunya / 123RF)