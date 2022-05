Bifire, il debutto a Piazza Affari il 31 maggio

(Teleborsa) - Bifire, società fondata nel 2002 da Alberto Abbo ed Alfredo Varini specializzata nella produzione di prodotti per l'isolamento termico e per la protezione al fuoco in edilizia e industria, ha ricevuto in data odierna da Borsa Italiana l'avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie per un controvalore pari a circa 10 milioni di euro, di cui quasi 9 milioni in aumento di capitale e circa 1 milione in vendita.

La significativa domanda, composta interamente da investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, è stata possibile grazie al roadshow di Bifire, organizzato da Alantra in qualità di Global Coordinator, durante il quale la comunità finanziaria ha potuto apprezzare l'unicità della Società, la credibilità del Management e il piano di sviluppo futuro dell'azienda.

Alberto Abbo, AD e Cofondatore di Bifire, ha commentato: "Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo e restiamo fermamente convinti di voler continuare a crescere come negli ultimi anni. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto, fin dal primo giorno, i nostri dipendenti e collaboratori, i clienti, che sono la nostra forza e che ci stimolano ogni giorno al miglioramento, gli advisor che ci hanno accompagnato nel percorso di quotazione ed infine gli investitori che hanno scelto di sostenere la nostra crescita".

Alfredo Varini Cofondatore di Bifire, Direttore Tecnico Commerciale e R&D, ha aggiunto: "L'innovazione e il rispetto per l'ambiente sono i peculiari valori che ci hanno sempre guidato e siamo certi verranno condivisi anche dai nostri investitori. I proventi della quotazione verranno utilizzati per proseguire lo sviluppo e la realizzazione di nuovi e importanti obiettivi nonché accelerare e potenziare la crescita di Bifire".

Il prezzo di offerta è stato fissato in 3,67 euro per azione per un controvalore complessivo di collocamento pari € 10.000.750 rappresentato da 2.450.000 azioni ordinarie di nuova emissione, nonché 275.000 azioni ordinarie poste in vendita dall'azionista Alfredo Varini.

Ad esito del collocamento il capitale sociale della Società ammonta a 872.500 e sarà composto da 17.450.000 azioni ordinarie. La capitalizzazione della Società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a € 64.041.500, con un flottante del 15,62%.

L'inizio delle negoziazioni è previsto per il 31 maggio 2022 con sigla alfabetica: FIRE, Codice Alfanumerico: 931515, Codice ISIN: IT0005495335, Azioni ordinarie: 17.450.000.

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su EGM, Bifire è assistita da Alantra Capital Markets Sociedad de Valores S.A.U. – Succursale Italiana in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator; Emintad Italy, in qualità di Advisor Finanziario; ADVANT Nctm in qualità di deal legal counsel; BDO Italia in qualità di revisore; EL Management - Studio Gianluigi Grossi Advisor fiscale; Studio Pinotti Advisor previdenziale; A2B Group in qualità di advisor per i dati extracontabili e di mercato; CDR Communication in qualità di consulente della Società in materia di Investor e Media Relation.

