Bifire, debutto altalenante a Piazza Affari. AD: inizio di nuovo percorso

(Teleborsa) - Andamento altalenante nel primo giorno a Piazza Affari per Bifire, società attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria. La società lombarda si è quotata su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, dopo aver raccolto 10 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 15,62% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 64 milioni di euro. Le azioni scambiano a quota 3,56 euro per azione verso metà seduta, in calo del 2,97% rispetto ai 3,67 euro per azione del prezzo di collocamento. Il titolo era scattato in rialzo verso i 4 euro nei primissimi minuti di contrattazione, prima di perdere terreno. Alle 12.30 il controvalore è pari a 510.108 euro, i contratti scambiati sono 123 e le azioni passate di mano 133.000.

I proventi dell'IPO saranno usati per il lancio di nuovi prodotti, l'aumento della capacità produttiva e acquisizioni di aziende italiane, con il management che vede un grande fermento nel settore. Bifire rappresenta la quinta ammissione da inizio anno su Euronext Growth Milan e porta a 175 il numero delle società attualmente quotate su questo mercato.

"Il debutto su Euronext Growth Milan rappresenta un importante traguardo per Bifire di cui siamo molto fieri - ha commentato Alberto Abbo, amministratore delegato e cofondatore di Bifire - Allo stesso tempo, però, lo consideriamo anche l'inizio di un nuovo percorso di sviluppo che, attraverso una crescita strutturata, ci consentirà una maggiore visibilità nel settore della produzione di prodotti per l'isolamento termico e per la protezione al fuoco. Riteniamo che la quotazione sul mercato EGM ci permetterà di potenziare e migliorare la nostra capacità produttiva grazie alle risorse raccolte e ci consentirà inoltre di accelerare lo sviluppo in segmenti ad alta crescita ed elevata marginalità".

"Il nostro obiettivo, grazie alle nuove risorse finanziarie, è quello di accelerare l'espansione dell'azienda che oggi può contare sugli stabilimenti di Desio, Paderno Dugnano e Varedo per realizzare prodotti 100% Made in Italy - ha aggiunto Alfredo Varini, cofondatore di Bifire, direttore tecnico commerciale e R&D, - I capitali raccolti in sede di IPO andranno anche a sostegno della rivoluzione green che Bifire sta portando avanti da anni continuando a investire in ricerca e sviluppo. L'attenzione verso le tematiche ambientali è una missione che si esplica nell'adozione dei parametri ESG (Enviromental, Social, Governance) e nella redazione del Bilancio di Sostenibilità".

