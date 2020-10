Biesse brilla promossa da un broker

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Biesse, che mostra una salita bruciante del 6,80% sui valori precedenti.Gli analisti di Banca Akros hanno rivisto al rialzo il target da 13,80 a 17,70 euro. Confermata la raccomandazione "accumulate".Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Star, su base settimanale, si nota che la società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,61%, rispetto a +0,94% dell'indice dei titoli del segmento STAR).Il quadro tecnico di breve periodo di Biesse mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 16,98 Euro. Rischio di discesa fino a 15,46 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 18,5.