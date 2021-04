28 Aprile 2021

(Teleborsa) - L'assemblea di Biesse, multinazionale quotata sul segmento STAR e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo, ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31/12/2020, approvato la Relazione sulla Remunerazione riferimento 2020, destinato il risultato di esercizio 2020 e deliberato sula composizione del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

Il bilancio consolidato al 31 Dicembre 2020 ha mostrato ricavi netti di 578,8 milioni di euro (-18% rispetto al pari periodo del 2019), un EBITDA pari a 56 milioni di euro (-27% rispetto al pari periodo del 2019) con incidenza del 9,7% e un utile netto di 2,5 milioni di euro (-81,1% rispetto al pari periodo del 2019) con incidenza 0,4% tax rate 23,8% (precedente 44,5%).

Il nuovo CdA, in carica per il triennio 2021-2022-2023, è composto da Giancarlo Selci, Roberto Selci, Massimo Potenza, Alessandra Baronciani, Rossella Schiavini, Federica Ricceri, Ferruccio Borsani. Nella sua parte Straordinaria l'assemblea ha modificato lo statuto societario per l'adeguamento dello stesso alle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi.