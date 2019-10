Biesse alla STAR Conference presenta target esercizio

(Teleborsa) - Biesse ha partecipato anche quest'anno alla STAR Conference (evento dedicato alle società facenti parte del segmento STAR), che è stata organizzata da Borsa Italiana presso la Borsa di Londra, come ogni autunno.



Durante l'evento, tenutosi il 22 e 23 Ottobre, il management di Biesse ha incontrato numerosi investitori ed analisti internazionali con i quali ha condiviso le più immediate aspettative economiche/finanziarie per l'esercizio in corso.



L'esercizio dovrebbe chiudere, presumibilmente, con ricavi per 695-705 milioni di euro, un EBITDA di 70-75 milioni di euro ed un EBIT (ante eventi non ricorrenti) a 36-41 milioni di euro.