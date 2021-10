Biden in Italia: prima l'incontro con il Papa, nel pomeriggio visita a Mattarella e Draghi

Venerdì 29 Ottobre 2021, 16:15

(Teleborsa) - È iniziato questa mattina il tour di Joe Biden in Italia che lo porterà nel pomeriggio anche ad avere un incontro bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron prima del G20 di domani. L'Air Force One è atterrato nella notte a Fiumicino con a bordo anche la first lady Jill. Dopo l'udienza dal Papa di questa mattina, il presidente degli Stati Uniti ha raggiunto il Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Verso le 16 il passaggio a Palazzo Chigi dove ad attenderlo c'è il presidente del Consiglio Mario Draghi che nel pomeriggio incontrerà anche il primo ministro indiano Naredra Modi (alle 17.15) e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

"Lei è il più grande combattente per la pace che abbia mai conosciuto", ha detto Joe Biden a papa Francesco. Il presidente ha donato al pontefice una moneta con il sigillo degli Usa su un lato e dall'altro quello del Delaware, lo stato di cui Beau Biden, il primogenito morto di cancro a 49 anni, era stato governatore. "Mio figlio avrebbe voluto che lei avesse questa moneta", ha detto Biden e ha aggiunto scherzando: "La tradizione vuole che se al nostro prossimo incontro non l'avrà, dovrà pagare da bere". Francesco ha riso alla battuta del presidente. L'incontro con il pontefice – che si è tenuto nella Biblioteca apostolica – è stato molto lungo, più di un'ora, anche rispetto ai precedenti incontri con i Presidenti Usa: con Donald Trump fu di 30 minuti nel 2017 e con Barack Obama di 50 minuti nel 2014. Biden si ha incontrato anche il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin.

Papa Francesco ha donato a Biden un'opera su ceramica intitolata "Il pellegrino", oltre ai documenti del pontificato, tra i quali il Messaggio per la pace e il Documento sulla fratellanza umana. Il Presidente Biden ha donato a Papa Bergoglio anche una casula del 1930 tessuta a mano. La Casa Bianca ha assicurato contestualmente che una donazione di abiti invernali verrà fatta alle organizzazioni di carità, a nome di Papa Francesco, per ringraziarlo di questo incontro, in occasione della Giornata mondiale dei poveri, il 14 novembre.

Quella di oggi è prima tappa europea di Biden che domani prenderà parte al vertice del G20 – il primo incontro in presenza dall'inizio della pandemia – prima di dirigersi a Glasgow per il vertice sul clima COP26.