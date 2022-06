Biden, forniremo a Kiev missili ad alta tecnologia

(Teleborsa) - L'amministrazione Biden corregge il tiro sull'invio di armi pesanti all'Ucraina. Dopo aver annunciato appena lunedì che gli Stati Uniti non avrebbero inviato a Kiev missili a lungo raggio in grado di colpire Mosca e il territorio russo, il capo della Casa Bianca torna sull'argomento in un editoriale pubblicato oggi sul New York Times nel quale annuncia che gli Usa forniranno missili ad alta tecnologia per colpire "obiettivi strategici".

In particolare, il presidente americano si riferirebbe ai lanciatori Himars, che verrebbero forniti a Kiev con munizioni capaci di una gittata massima di 80 km (più del doppio rispetto a quanto fornito finora).

Nell'editoriale Biden precisa anche di non voler colpire il territorio russo nè di voler portare al rovesciamento del regime di Putin a Mosca. "Non saranno coinvolte nostre truppe sul territorio ucraino", dice l'Inquilino della Casa Bianca che allontana un'escalation del conflitto. Almeno a parole visto che secondo alcuni analisti l'invio di armi ad alta tecnologia è una chiara risposta alle richieste avanzate da Zelensky impegnati a fermare l'avanzata russa nella regione del Donbass.

"Prendere il Donbass entro un mese" - Mentre Severodonetsk è sempre più stretta nella morsa dei russi, che ormai controllano la maggior parte della città e dove è stata colpita anche la fabbrica chimica Azot, l'ordine di Vladimir Putin arriva perentorio a spingere l'avanzata delle sue truppe, sempre più determinate ad assumere il controllo delle intere regioni di Lugansk e Donetsk.

Intanto, le forze nucleari russe starebbero svolgendo esercitazioni nella provincia di Ivanovo, a nordest di Mosca. Lo riporta l'agenzia di stampa Interfax, citando il ministero della Difesa russo. Circa 1.000 militari si stanno esercitando in manovre intensive utilizzando oltre 100 veicoli tra cui i lanciamissili balistici intercontinentali Yars, ha affermato il dicastero.